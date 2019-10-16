На встрече "нормандской четверки" могут утвердить "дорожную карту" мирного процесса на Донбассе, - Яременко

Об этом журналистам заявил в кулуарах парламента председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Президент Зеленский остается предан идее мирных переговоров по прекращению кровопролития на Донбассе. Это план "А", он не меняется", - подчеркнул он.

По словам депутата, Украина будет и дальше прилагать все возможные усилия для того, чтобы мирные переговоры были эффективными.

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"Чтобы состоялась встреча в "нормандском формате", в ходе которой можно будет обсудить лидерам государств и, надеемся, утвердить "дорожную карту" мирного процесса, которая фактически будет базироваться на Минских договоренностях, но, возможно позволит скорректировать определенные подходы, которые за 5 лет доказали свою несостоятельность", - добавил он.