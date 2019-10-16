Парламент принял судебную реформу Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Народные депутаты рассмотрели все поправки.

"За" проголосовали 236 народных депутатов.

Законопроектом, в частности, предусмотрено сокращение состава Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полной перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

Также предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

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