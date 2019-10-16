Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.10.19 13:19

Посол Турции: политика Анкары в отношении Крыма не изменилась

Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заверил, что политика его страны по отношению к Крыму не изменилась, и Анкара по-прежнему не признает оккупацию полуострова.

ахмет,гюльдере

Об этом он написал в официальном твиттер-аккаунте, комментируя приезд на прошлой неделе депутатов Госдумы России из аннексированного Крыма в Турцию, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Турции, твердо заявившей о непризнании аннексии в марте 2014 года, не изменилась. ... Мы не признали аннексию, наша политика в отношении Крыма не изменилась, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс", - написал посол.

Посол Турции: политика Анкары в отношении Крыма не изменилась 01Посол Турции: политика Анкары в отношении Крыма не изменилась 02

Напомним, 13 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы России, избранными на незаконно проведенных в оккупированном Крыму выборах, и вызвало посла для объяснений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко

Российские депутаты во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул 12 октября для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

В составе российской делегации два представителя оккупированного Крыма - Руслан Бельбек и Наталья Поклонская. Последняя распространила в соцсетях фотографию своего рукопожатия с президентом Турции Эрдоганом и заявила о "теплом приеме".

Турция, как и подавляющее большинство стран мира, неоднократно заявляла о непризнании оккупации Крыма.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100