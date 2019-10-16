С начала суток на Донбассе зафиксировано 9 вражеских обстрелов. В районе Зайцево наемники РФ били из ЗУ-23-2 и минометов, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"Сознательно пренебрегая договоренностями о запрете применения тяжелого вооружения, вооруженные формирования РФ и ее наемники выпустили по позициям Объединенных сил в районах Водяного, Лебединского, Зайцево и дважды вблизи Авдеевки всего 36 мин калибров 120 и 82 мм.
Кроме этого, вблизи указанных населенных пунктов и Золотого-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. А в районе н.п. Зайцево еще и из зенитной установки ЗУ-23-2", - сказано в сообщении.
Как подчеркнули в Минобороны, украинские воины применяют в ответ дежурные огневые средства, соблюдая при этом минские соглашения.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди защитников Украины в результате вражеских обстрелов нет", - сообщили в пресс-службе Минобороны.