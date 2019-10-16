Если принять законопроект №1210 без изменений, Украина потеряет 70% экспорта руды, - нардеп

В парламенте продолжаются страсти вокруг одиозного законопроекта №1210 об изменениях Налогового кодекса, передает 5 канал.



Ряд нардепов в который раз акцентировали внимание на возможных рисках для его принятия без консультаций с бизнесом и экспертами. Поэтому попытались донести до большинства - чем грозят положения документа реальному сектору и экономике в целом.



"Я по-прежнему надеюсь, что хватит мудрости не принимать его в том виде, в котором он предлагается. Но если это произойдет, то первое - мы потеряем 70% экспорта руды, как страна. Мы потеряем валютную выручку весьма существенную, мы потеряем поступления в бюджет. Расчетно это примерно 12% существующих платежей", - объясняет народный депутат Муса Магомедов.



На новой пленарной неделе Верховная Рада перешла к рассмотрению законопроектов по полной процедуре, а потому противоречащий закон №1210 о повышении ренты - пока не рассмотрели.



Напомним, по данным международной аудиторской компании PWC, в случае принятия закона добывать руду в Украине станет дороже, чем в России, в 9 раз. Чем сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке.