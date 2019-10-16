Джулиани получил компромат на Байдена от Фирташа, - Time

Об этом со ссылкой на пять разных источников пишет издание Time, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет об официальном заявлении бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, в котором тот обвиняет Байдена в коррупции. Этот документ был составлен в начале сентября и заверен у нотариуса в Киеве. После адвокат Трампа Джулиани демонстрировал его на телевидении.

В частности, Шокин утверждает, что Байден добился его увольнения с целью прекратить расследование коррупции в украинской газовой компании Burisma, в которой сын Байдена Хантер являлся членом совета директоров.

Демонстрируя компромат, Джулиани не упомянул, что обвинения Шокина были получены командой адвокатов Фирташа.

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Джулиани и Фирташ связаны через юридическую компанию DiGenova & Toensing, LLP. Ее адвокаты работали на Джулиани, а с лета 2019 года защищают украинского олигарха от вероятной экстрадиции из Вены в США.

Однажды Ди Генова и Тонсинг рассказывали, что якобы один из главных заместителей Мюллера предлагал им закрыть дело против Фирташа в обмен на компромат на Трампа. Однако подтверждения их словам нет, пишет Time.

Также связующим звеном между Фирташем и Джулиани были недавно арестованные бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Последние работали на украинского олигарха, в частности Парнас был переводчиком для адвокатов Фирташа.

В комментарии изданию по поводу этой информации Джулиани заявил, что "не представляет господина Фирташа и никогда его не встречал".

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