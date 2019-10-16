"Это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - Рогозин о высокой аварийности "Роскосмоса"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - сказал он в среду, отвечая на вопрос, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.

По словам Рогозина, аварии при запуске космической техники происходили всегда, просто о них ранее не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них закончились успехом.

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Напомним, в октябре 2018 года российская ракета "Союз-ФГ" должна была доставить пилотируемый корабль "Союз МС-10", на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, на МКС. Однако запуск ракеты прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормальное отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета.

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Сработавшая система аварийного спасения отсоединила спускаемый аппарат с Овчининым и Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

В 2019 году стало известно про проблемы со спутниками. "Роскосмос" часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных спутников. Малый космический аппарат "Вернов" предназначен для исследования релятивистких электронов и фиксации гамма-вспышек. Спутник запущен в июле 2014 года. Через пять месяцев с космическим аппаратом была утеряна связь.

В 2017 году второй в истории запуск ракеты с российского космодрома "Восточный" обернулся потерей спутника.