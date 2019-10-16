Порошенко: Судебная реформа "Слуг народа" заставит украинцев искать справедливости в судах за границей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии журналистам пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

По его словам, в связи с этим украинцы будут вынуждены искать правды за границей, как в Лондоне, где украинское государство защитило свои интересы и выиграло у прежних владельцев "Приватбанка", или как в Панаме, где возбудили уголовное дело против Портнова за распространение неправдивой информации.

"К сожалению, сегодня голосование (принятие закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (1008). - Ред.) об отмене де-факто судебной реформы, отмене де-факто независимости Верховного Суда", - заявил Порошенко.

"Де-факто идет атака на судебную систему Украины, которая удивительным образом совпадает с опубликованным вчера решением Лондонского суда, когда "Приватбанк" выиграл у прежних владельцев", - отметил он.

"Я бы очень не хотел, чтобы правду украинцы вынуждены были искать только за рубежом. Как Панама, которая возбудила дело против Портнова, и как Лондон, который в конце концов защищает Украину в вопросах с бывшими владельцами ("Приватбанка". - Ред.)", - сказал пятый президент Украины.

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