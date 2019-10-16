Восстановленного судом в должности главы КС Шевчука не пустили на работу - решения суда нет в Едином реестре

Разъяснение опубликовано на сайте Конституционного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16 октября 2019 года, к моменту прибытия Станислава Шевчука в Конституционный Суд Украины отсутствует Решение Окружного административного суда города Киева по делу № 640/8752/19, заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, и полный, и сокращенный тесты решения по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений, добавили в КС.

"Предоставленная лично Станиславом Шевчуком 15 октября 2019 копия сокращенного судебного Решение Окружного административного суда города Киева от 11 октября 2019 не заверена надлежащим образом, как этого требует Инструкция по делопроизводству в административных судах Украины", - подытожили в пресс-службе КС.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Перед вами новый Судья и новый Председатель", - восстановленный в должности глава Конституционного Суда Шевчук

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил его в должности судьи и председателя Конституционного суда.

Также на Цензор.НЕТ: Перезагрузка Конституционного Суда пока невозможна, - Разумков о восстановлении Шевчука в должности главы КС

15 октября Станислав Шевчук подал в секретариат Конституционного суда заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя КС.