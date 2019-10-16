Планируем внедрить для следователей процентное вознаграждение за возвращение средств в бюджет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Большинство негатива мы набираем из-за экономических преступлений. Согласен, там есть и коррупционные риски, поскольку следователь с зарплатой в 12 000 гривен не может расследовать уголовные производства по интернет-магазину, у которого товаров на миллионы. Есть соблазн на что-то закрыть глаза, что-то вернуть. Или должна быть мотивация, или тотальный контроль", - отмечает он.

В то же время, по его словам, это не всегда эффективно.

"Эффективнее в наше время, при отсутствии надлежащих соцпакетов для следователей, все же материальная мотивация. В будущем планируем разработать процедуру процентной компенсации. Вернул следователь в результате расследования определенную сумму в бюджет - получил соответствующий процент", - рассказал Цуцкиридзе.

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