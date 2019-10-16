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16.10.19 15:07

Полученные средства за прогулы нардепов будут возвращать в общий бюджет, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полученные средства от народных депутатов, которые прогуливали заседания Рады и комитеты, будут возвращать в общий бюджет.

депутат,вр

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если я депутат, мажоритарщик, например, у меня есть депутатские полномочия в округ и моя зарплата. Если я не работаю, не хожу на работу, нет уважительной причины - должны забрать все. Это же нормальная логика", - сказал Арахамия.

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"Если была бы моя воля, мы бы их просто увольняли", - добавил он.

Арахамия отметил, что "средства будут возвращаться в общий бюджет, а там - как распределит правительство".

Нардеп рассказал, что депутатские выплаты составляют около 30 тыс. гривен в месяц, а половина зарплаты - около 15-18 тыс. гривен.

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