В Верховном Суде введут фильтры, которые не будут позволять накапливать большое количество дел, - Венедиктова

Об этом она сказала в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"(Законопроект. – Ред.) 1008 это об изменении модели. Когда ежегодно происходит что-то одинаковое и результата нет, - это значит, что надо менять модель. Если наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть 77000 дел, то наверное надо было вносить правки, или 12 поправок по увеличению количества (судей. – Ред.) Верховного Суда и делать такое количество судей, чтобы они быстро рассмотрели эти 77 000 дел. Не было ни одной правки на увеличение до 300, 400 или 500. Поэтому модель 1008 - это о том, что судебная власть, а непосредственно Верховный Суд, должен заниматься унификацией подходов, постоянством подходов и немножко другим. Поэтому действительно будут вводиться фильтры, которые не будут позволять такому количеству дел выходить на Верховный Суд и таким образом будет усиливаться роль апелляционных судов", - сказала Венедиктова.

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