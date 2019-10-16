Стартовал отбор на "Евровидение": выступавших в России и оккупированном Крыму не пустят на конкурс

Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание объявляют о начале национального отбора на Евровидение-2020, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу общественного вещателя.

С сегодняшнего дня желающие принять участие в конкурсе могут подать свои анкеты. При этом отбор проходит по новым правилам: его участниками могут быть только исполнители и коллективы, которые с 2014 года не выступали в России и не въезжали на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины, а также не планируют выступать в РФ до финала "Евровидения".

"Важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса", - сказал председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

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Это – единственное изменение, которое внесли в правила национального отбора на "Евровидение". Прочее осталось неизменным: как обычно, сбор анкет продлится до 25 декабря. 8 и 15 февраля состоятся телевизионные полуфиналы, а 22 февраля – финал, во время которого Украина назовет своего представителя на конкурсе.

Ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль.

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Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в национальном отборе - Freedom Jazz и KAZKA.

27 февраля 2019 года НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

Победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов.