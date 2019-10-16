Полиция к местным выборам подготовлена очень хорошо, знаем все схемы, - замглавы НП Цуцкиридзе

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Мы во время избирательной гонки многое для себя нового узнали, в том числе способы подкупа, грязные политические технологии. Скажу так: к местным выборам мы очень хорошо подготовлены, знаем уже все схемы и понимаем, куда будут двигаться те граждане, которые, не дай Бог, захотят нарушить закон", - отметил он.

В качестве примеров, с которыми полиции приходилось иметь дело, Цуцкиридзе назвал создание двойников-кандидатов и партий-клонов.

"ООО "Слуга народа". Через партию-клон в парламент пытались попасть какие-то лица, кторые к настоящей "СН" никакого отношения не имели", - уточнил он.

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Полный текст интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.