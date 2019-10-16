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16.10.19 16:37

На Закарпатье руководители райотдела полиции попались на получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Руководители одного из районных отделов полиции Закарпатской области требовали от частного предпринимателя ежемесячные "откаты", угрожая уголовным преследованием в случае отказа. Мужчина обратился в СБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Закарпатье руководители райотдела полиции попались на получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Установлено, что начальник райотдела полиции вместе с заместителем заставляли местного предпринимателя платить ежемесячно 5 тыс. гривен за возможность заниматься легальной лесозаготовкой. Чтобы доказать "привлекательность" своего предложения злоумышленники создавали ему искусственные препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности и шантажировали  уголовным производством, законность открытия которого выясняется.

Правоохранители задержали заместителя руководителя райотдела при получении очередного транша в национальной валюте и 3 тыс. долларов за закрытие дела.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

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