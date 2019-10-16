Из-за сбоев в работе правительственного сайта поиска вакансий конкурс на должности руководителей Госгеокадастра и Гослесагентства продлен, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сайт cаreer.gov.ua не всегда оперативно фиксировал документы, поданные претендентами на определенную должность.

"Он не всегда работает корректно. Не всегда нормально загружает документы и не всегда у человека есть возможность эти документы без сбоя подать. Есть ряд случаев, когда мы идентифицировали, что человек вроде бы все подал, а система сработала некорректно. Поэтому чтобы дать возможность всем желающим податься на конкурсы, мы еще на пару дней, до 17 октября, продлили принятие документов по ряду органов", - сообщил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЗ ждет кадровый "джихад", минимум половина руководящего состава будет заменена, - Кравцов

Речь идет о конкурсах на должности председателей Госэкспортконтроля, Госгеокадастра, Гослесагентства и Укринфрапроекта.