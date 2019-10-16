Кабмин одобрил законопроект, позволяющий приватизацию жилья в общежитиях, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Не всегда эти общежития, в которых люди живут еще с советских времен, были нормально переданы в собственность государства или общины. И далеко не всегда люди, которые там живут, имеют возможность нормально их приватизировать. Сегодня мы одобрили правительством законопроект, который будет передан в парламент. Он должен усовершенствовать некоторые процедуры.

Мы даже предусмотрели средства на компенсацию неотъемлемых усовершенствований, которые были сделаны в этих общежитиях, для того, чтобы дать возможность проживающим там людям спокойно приватизировать ту часть имущества, на которое они имеют право", - отметил Гончарук.

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