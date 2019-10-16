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16.10.19 17:58

20-летнего студента подозревают в нападении на несовершеннолетнего после Марша равенства в Харькове, - полиция

Полиция Харькова сообщила о подозрении мужчине, которого считают причастным к избиению несовершеннолетнего парня в саду Шевченко после Марша равенства 15 сентября.

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Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Злоумышленником оказался 20-летний студент одного из харьковских вузов. Подозрение ему вручили сотрудники Шевченковского отдела полиции. По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, следственные действия по делу продолжаются.

Напомним, 15 сентября около двух тысяч ЛГБТ-активистов прошли маршем в Харькове. После окончания прайда в парке Шевченко собралась группа неизвестных, чтобы атаковать участников марша. В результате среди пострадавших оказался несовершеннолетний юноша. Впоследствии парень написал заявление в полицию. Ответственность за инцидент ни одна из организаций на себя не взяла.

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