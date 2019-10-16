Я не фанат "Сокири Перуна" и посетил концерт из уважения к ветеранам, - Гончарук

Об этом он сказал после заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Меня пригласило сообщество ветеранов на мероприятие. Я считаю, что ветераны – это люди, которые много сделали для нашей страны. Поэтому я принял это приглашение из уважения к этим людям. Насколько я знаю, на этом мероприятии было много разных групп и много разных людей. То есть, это не был концерт одной группы, на который я пошел, потому что являюсь ее фанатом. Это не так. Еще раз: это было мероприятие, организованное, насколько я знаю, ветеранскими организациями, поэтому я из уважения к ним туда пошел. Существует много людей, которые используют разные поводы для того, чтобы расколоть украинское общество. Они могут из любого из вас сделать фашиста, нациста. Мне кажется, всем нужно понять: общечеловеческие ценности являются важным фундаментом, на котором можно объединить Украину, и я на этом стою. Конечно, ни про какие право- или леворадикальные взгляды в моем случае речь точно не идет", - пояснил Гончарук.

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На вопрос, вышел ли бы он на сцену, если бы там читали тексты Адольфа Гитлера, премьер ответил, что "конечно же нет".

"Есть ветераны, которые отдавали свои жизни за нашу страну. Есть министерство, занимающееся делами ветеранов. Оно много сотрудничает с ветеранскими организациями. Там много вменяемых, классных, крутых, профессиональный и патриотичных людей. Я их очень уважаю. И я тогда принял приглашение и поехал на их мероприятие. Кто еще был – я не знаю. Вы можете фантазировать – Микки Маус, Гитлер… come on", - добавил премьер.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил ветеранскую вечеринку в киевском Docker pub, что было неоднозначно воспринято обществом.