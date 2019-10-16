Нацбанк с июля 2020 года станет регулятором страховых компаний, кредитных союзов и ломбардов, - Зеленский подписал закон о "сплите"

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе Нацбанка уточняют, что закон больше известен как "сплит".

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"Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку", - сообщает НБУ.

Уже с 1 июля 2020 года Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.

В НБУ уверены, что закон о "сплите" поможет стране получить более эффективную, прозрачную и надежную финансовую систему, отвечающую международным стандартам.

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Также законом предусмотрено, что негосударственные пенсионные фонды подчинят Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), уточняет hromadske. Остальные финансовые учреждения будет регулировать Нацбанк. В частности, НБУ получит полномочия предоставлять и отбирать лицензии у кредитных союзов, финансовых компаний, ломбардов и тому подобное. Также НБУ будет устанавливать требования по деятельности небанковских финансовых учреждений.

Парламент принял этот закон 12 сентября 2019 года. Тогда за него проголосовали 296 депутатов.