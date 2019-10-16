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16.10.19 18:44

Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению", который парламент принял 3 октября 2019 года.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон излагает часть первую статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины в новой редакции. Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению предложения и поправки к законопроекту можно вносить только относительно текста (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который парламент принял за основу.

В то же время основной комитет, в порядке исключения может решить учесть внесенные предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранений ошибок и / или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и / или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. При этом должны быть указаны необходимость внесения этих поправок в выводах главного комитета и / или экспертного подразделения аппарата Верховной Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский

Изменения в Регламент парламента позволят повысить эффективность и качество законодательного процесса, отмечается в сообщении.

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