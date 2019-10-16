Погибшую на Донбассе Ярославу Никоненко похоронят 18 октября в Миргороде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ярослава Никоненко, 1983 года рождения, солдат, военнослужая 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которая была отправлена ​​в зону Операции Объединенных Сил и погибла 15 октября в районе города Марьинка Донецкой области от пули снайпера наемников РФ.

Ярослава Никоненко родилась 25.08.1983 года. С начала войны занималась волонтерством, в 2018 г. поступила на военную службу по контракту. Она является дочерью Никоненко Сергея Григорьевича, бойца батальона "Айдар", погибшего 18.01.2015 г. года возле села Трехизбенка Луганской области в результате обстрела российскими вооруженными формированиями с РСЗО "ГРАД".

Ярославу Никоненко похоронят на Аллее Героев Миргорода рядом с могилой отца. У нее остались сестра и дочь.

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