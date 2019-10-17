Контрразведка СБУ задержала террориста из батальона "Заря" при пересечении линии разграничения. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Он планировал вернуться во временно оккупированный Донецк. В ходе проверки оперативники спецслужбы установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных. Следователи Службы безопасности Украины, в частности, выяснили, что человек вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года. Он прошел специальную подготовку по боевой подготовке и впоследствии принял участие в боях на луганском направлении. Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

Боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая за участие в деятельности террористической организации предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование следователями СБУ под процессуальным руководством прокуратуры продолжается

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