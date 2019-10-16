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16.10.19 19:43

Зеленский подписал закон о возмещении части расходов иностранным кинопроизводителям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон" О государственной поддержке кинематографии в Украине "относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине", который Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Цель закона - способствовать привлечению инвестиций и развитие инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины. Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны.

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"Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничеству и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами", - говорится в сообщении.

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