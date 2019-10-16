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16.10.19 19:57

ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в оккупированном Крыму

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) продолжит мониторинг ситуации в оккупированном Крыму в 2020 году.

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Такое решение приняли в среду, 16 октября, на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию постпреда Украины Олега Шамшура в Twitter.

"Опять принято решение Исполнительного совета ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в оккупированном Крыму. В течение 2019 года мониторинговая группа Организации уже осуществила два визита в Украину (в сферах информации и свободы СМИ). В 2020 году эта работа будет продолжена. Благодарим наших партнеров за поддержку", - отметил Шамшур.

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Как сообщается в Twitter миссии Украины в ЮНЕСКО, за продолжение мониторинга проголосовали 17 стран.

"Есть неизменная поддержка Исполнительным советом комплексного мониторинга проблем, возникших в Крыму в результате российской оккупации", - говорится в сообщении.

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Напомним, ЮНЕСКО обнародовала новый доклад генерального директора организации по ситуации в оккупированном Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространение информации и функционирования СМИ.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник "Херсонес Таврический". Кандидаты на внесение в список - Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

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