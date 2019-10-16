Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Ученики Рижской Украинской школы исполнили Гимн Украины.
"Вы маленькая Украина в Латвии, поэтому вы не должны быть разрозненными. Как и мы в Украине, вы должны быть объединенными и помнить, что от каждого из вас зависит, когда будет мир, когда мы вернем наши территории, всех наших граждан и обязательно победим в этой войне", - сказал президент.
Зеленский отметил, что украинская диаспора является "нашими голубями мира", которые доносят всему миру правду о событиях в Украине.
Президент призвал представителей диаспоры не забывать дни памяти украинских воинов, погибших за независимость нашего государства.
Он поблагодарил мэрию Риги за создание Украинского сада в городе.
Кроме того, Президент Украины вместе с женой Еленой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко и посетили Музей оккупации Латвии.