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16.10.19 20:57

Кабмин отсрочил до 28 ноября введение нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Минветеранов

Правительство приняло решение отложить вступление в силу постановления "Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областей и выезда лиц, перемещения товаров с этих территорий".

Кабмин отсрочил до 28 ноября введение нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, - Минветеранов

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минветеранов.

По этому постановлению с 29 октября должны измениться правила пересечения контрольно пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти, в частности, для детей до 14 лет (среди прочего, дети должны были бы при себе иметь паспорт для выезда за границу).

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Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил.

Поэтому, по инициативе Министерства, во время заседания Кабмина было принято решение приостановить вступление в силу постановления на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года.

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