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16.10.19 21:57

Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа, - AFP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа, - AFP

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа, - AFP 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не уверен, что скажу своему помощнику Ермаку свидетельствовать в США по делу об импичменте Трампа, - Зеленский

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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