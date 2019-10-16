Президент подписал закон, который будет способствовать разгрузке работы Большой палаты Верховного Суда, - ОП

Как отмечается в сообщении пресс-службы Офиса президента, документ под номером №142-IX парламент принял 2 октября 2019 года, информирует Цензор.НЕТ.

Закон вносит изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства в части, касающейся ограничения случаев передачи судебных дел в Большую палату Верховного Суда при обжаловании решений судов на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции.

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Также изменения касаются сроков возврата в суд первой инстанции административных дел после апелляционного и кассационного производства.

Ожидается, что принятие этого закона поможет разгрузить работу Большой палаты Верховного Суда, ведь документ сделает невозможным злоупотребления правом на обжалование судебных решений. Также это положительно повлияет на соблюдение Украиной положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно обеспечения разумных сроков рассмотрения дела.