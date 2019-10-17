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17.10.19 00:01

Эрдоган анонсировал визит к Путину по поводу ситуации в Сирии

Президент Турции Эрдоган поедет в российский Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган анонсировал визит к Путину по поводу ситуации в Сирии

Об этом сообщил сам Эрдоган, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

Никаких подробностей относительно тем беседы с Путиным он не назвал.

Очевидно президенты обсудят военную операцию Турции в Сирии против курдов, так как она может вызвать столкновения турецких военных с сирийскими правительственными силами президента Башара Асада.

Правительственная сирйська армия объявила о переброске войск на север страны для противостояния Турции, а главный союзник Асада - Россия.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "не хочет даже думать" о возможном столкновении военных России и Турции в Сирии.

"Для этого существуют связи между нашими военными", - сказал он.

Спецпредставитель Путина по Сирии Александр Лаврентьев заверил, что Россия не допустит столкновения сирийской правительственной армии с турецкими военными.

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