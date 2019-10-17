Закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов подписан президентом, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Этот документ предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера путем внесения изменений и дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В законе конкретизированы состав отдельных административных правонарушений и установлены новые составы административных правонарушений в указанной сфере, за которые вводится административная ответственность", - говорится в сообщении.

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Ожидается, что реализация положений этого закона будет способствовать уменьшению количества случаев незаконных или необоснованных отказов в выдаче (переоформлении, аннулировании) документов разрешительного характера или регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства.

"Закон создает для субъектов хозяйствования новые правовые механизмы воздействия на должностных лиц разрешительных органов в случае нарушения ими требований законодательства по вопросам выдачи документов. В связи с этим ожидается повышение уровня дисциплинированности должностных лиц разрешительных органов при осуществлении ими своих полномочий, учитывая риск быть привлеченным к административной ответственности", - уточняют в сообщении.

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