Украина модернизировала газопровод для увеличения реверса газа из Польши, - Нафтогаз

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Обновленная конфигурация газопровода позволит транспортировать газ как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте, планируется до конца октября.

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В Нафтогазе отметили, что модернизация компрессорной станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность модернизированной участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

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