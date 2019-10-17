Послы Канады, Германии, Великобритании, ЕС и ЕБРР обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения судебной реформы, – заявление

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на заявление послов 15 октября

В письме отмечается: "Как партнеры, которые поддерживают демократические реформы в Украине, мы одобряем и поддерживаем высокий уровень амбиций, который демонстрирует новое правительство Украины.

Мы разделяем Ваше мнение, что судебная реформа лежит в основе успешной трансформации Украины и независимая, подотчетна, профессиональная и эффективная судебная власть имеет первостепенное значение.

В этом контексте мы приветствуем Ваше намерение продолжить судебную реформу, в том числе путем активизации органов судебной власти, а также дисциплинарной и этической составляющей судебной власти, как это предусмотрено законопроектом №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления".

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Мы также приветствуем, что проект закона предусматривает привлечение международных экспертов к процессам отбора и этического надзора, опираясь на положительный опыт отбора судей в Высший антикоррупционного суда.

Мы понимаем, что этот проект закона является одним из шагов более длительной судебной реформы, и он является сильным, политическим, крайне важным заданием для стремительной реформы.

Мы также признаем, что проект закона был усовершенствован во время подготовки ко второму чтению.

Тем не менее, мы все еще беспокоимся по поводу соответствия некоторых элементов законопроекта о независимости судей.

Аналогичное беспокойство недавно выразил также Генеральный секретарь Совета Европы.

Краткий перечень наших основных вопросов, вызывающих беспокойство, есть в Приложении.

Мы хотели бы встретиться с Вами, чтобы выяснить, почему некоторые из наших вопросов по этому законопроекту могут иметь большие риски для реформы, которую предложило правительство.

Мы также хотели бы обсудить возможные альтернативные решения, которые бы поддерживали темп реформы, который определил правительство, избегая некоторых осложнений, изложенных в Приложении.

Мы также рекомендуем вам сотрудничать с Венецианской комиссией для полного обеспечения соответствия закону нашим общим ценностям.

Мы готовы продолжать обеспечивать помощь для дальнейшего внедрения судебной реформы в Украине".

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Также издание опубликовало и Приложение:

"Главные насущные вопросы, подготовленные ЕС, USAID, экспертами из Канады

Планируемый повторный отбор судей Верховного Суда и сокращение его количества без четкой процедуры и непонятным срок.

Потенциальные проблемы, связанные с добродетелью и профессионализмом каждого судьи ВС, могут быть решены в соответствии с поставленными целями, соответствующие основному принципу осуществления судьей полномочий.

Хотя это независимое право каждого государства - менять количество судей, но такие решения должны соответствовать принципу обеспечения независимого выполнения судьей его полномочий. Любому сокращению судей Верховного Суда должно предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектования надлежащим штатом судов низших инстанций для обеспечения доступа к правосудию и стабильности судебной системы.

2. Предполагаемое подчинения новой Высшей квалификационной комиссии судей нереформированной Высшем совете правосудия.

Предоставление ВРП полномочий утверждать правила и методологию, касается судебного отбора, препятствует ВККС эффективно выполнять свои функции. Такое подчинение должно произойти только после реформирования ВРУ.

3. Полномочия комиссий

Требования по созданию конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВРП, включая условия участия и привлечения международных экспертов, должны быть пересмотрены для обеспечения их эффективности.

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