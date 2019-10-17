Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.10.19 02:06

Британия и ЕС не успели договориться об условиях "Брексита"

В последний день перед решающим саммитом Евросоюза делегации Британии и ЕС не успели согласовать проект соглашения о "Брексите". Теперь дата выхода Британии из Евросоюза - 31 октября - по закону должна быть снова перенесена.

ес,великобритания,британия,brexit,брексит

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Источник в британском правительстве сообщил, что "сегодня до конца дня сделки не будет". При этом стороны продолжают переговоры по техническим деталям.

"Из утечек в течение дня складывалось впечатление, что многие из спорных вопросов, включая таможенный режим на границе Северной Ирландии и Ирландской Республики (остается в составе ЕС), им удалось согласовать", - говорится в сообщении.

Глава делегации ЕС Мишель Барнье, которого вечерам поймали в кулуарах журналисты, бросил лишь: "Мы работаем, мы работаем" - и направился к своей машине.

Соглашение предполагалось утвердить на саммите ЕС 17-18 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания будет депортировать граждан ЕС после Brexit, если они вовремя не подадут заявления, - глава МВД Льюис

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100