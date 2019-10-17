"Я не считала бы то, что происходит, судебной реформой", - глава Верховного Суда Данишевская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

"Судебная власть обычно не участвует в политических спорах. И это надо было уже что-то сделать, чтобы и ВСУ, и мне как председателю пришлось высказаться достаточно четко и жестко. Я не считала бы то, что происходит, судебной реформой. Потому что судебной реформе должен предшествовать, как минимум, анализ того, что уже сделано, какие проблемы существуют, увидеть несколько альтернатив решения этих проблем, а затем в сотрудничестве с судебной ветвью власти найти лучшие пути, чтобы преодолеть вызовы, которые существуют, и улучшить судопроизводство, а не наоборот - создать условия для того, чтобы судебная система не смогла предоставить обществу ожидаемые услуги", - сказала она.

Данишевская отметила, что разрушение судебных органов обычно приводит к паузе: "Предыдущая реформа тоже начиналась с перезагрузки судебных органов. Высшая квалификационная комиссия при этом не работала 9 месяцев. Высший совет правосудия не работала год. За это время практически ничего не происходило в судебной системе. Так же суды потеряли почти треть судейского корпуса".

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По ее словам, сейчас в судах не хватает 2000 судей, около 15 судов закрыты вообще, большинство судов имеют наполнение на треть - должно быть 70 судей, а работает 20: "Следовательно, судебная система и сегодня еще болеет нехваткой кадров. А разрушение органов и уменьшение судейского корпуса приведет к тому, что люди будут еще дольше ждать судебных решений".

"Без каких-либо претензий разрушается ВСУ. Уменьшается количество судей вдвое. Это при том, что на рассмотрении в ВСУ находится огромное количество дел. Те, которые мы получили от своих предшественников, от тех, кто ранее рассматривал кассационные жалобы, а также к нам ежедневно поступает 360 обращений. ВСУ получил за неполные 2 года к своему производству около 230 000 дел. 155 000 мы уже рассмотрели. И надеялись, что мы эти остатки преодолеем за ближайший год. Ведь в ВСУ поступило пополнение. Только в мае ВСУ пополнился судьями в количестве 75 человек", - сообщила Данишевская.

"То, что происходит с судебной системой, с судами, такое бешеное давление, оказываемое на суд, не дает мне возможности прогнозировать, что будет дальше. Влияние идет не только через закон. Запугивание судей, запугивание Высшего совета правосудия перезагрузкой может привести к любым результатам", - добавила она.