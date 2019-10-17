Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.10.19 08:07

МВД Испании направило сотни спецназовцев в Каталонию

Правоохранительные силы в столице испанской провинции Каталония Барселоне будут усилены четырьмя подразделениями сил специального назначения национальной полиции Испании.

каталония

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает 16 октября испанская газета El Pais.

"Министерство внутренних дел передислоцирует в течение ближайших нескольких дней в Каталонию еще 200 работников специальных подразделений полиции, чтобы усилить местную полицию в ожидании продолжения серьезных беспорядков, которые начались после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов", – сказано в сообщении.

Впрочем, отмечается, что бороться непосредственно против протестующих спецназ не будет; бойцы спецподразделений возьмут на себя задачу охраны государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, а также важных объектов инфраструктуры связи и энергоснабжения – под охрану попадут строения аэропорта El Prat, порта Барселоны, нескольких станций местной железнодорожной компании AVE и атомных электростанций Аско и Ванделлос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Столкновения в аэропорту Барселоны: пострадали как минимум 56 человек, более 100 рейсов отменены. ВИДЕО

Приговор девяти лидерам каталонского движения, которые обвинялись испанским судом в организации протестов с целью отделения Каталонии от Испании, привел к массовым выступлениям в Каталонии. Протестующие заблокировали аэропорт, перекрыли трассы и железную дорогу, устроили беспорядки в каталонской столице.

Митинги каталонского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцев призвали воздержаться от посещения центра Барселоны и предупредили о возможных задержках рейсов

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонского движения от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году. Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

23-26 мая в государствах ЕС состоялись выборы депутатов Европарламента, на них Карлес Пучдемон был избраны депутатом ЕП от каталонской коалиции "Свободные для Европы" (Lliures per Europa). В Европарламент также прошел Ориол Жункерас, который в то время отбывал предварительное заключение в испанской тюрьме.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. В октябре 2017 года глава местного Женералитата (парламента) Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии от Испании, а потом сбежал в Бельгию, спасаясь от преследования со стороны испанской юстиции.

24 марта 2018 года Верховный суд Испании начал уголовное производство против Пучдемона и еще 12 политиков. Также суд выдал ордер на арест шестерых сепаратистов, среди которых и экс-глава парламента Каталонии. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, когда он возвращался в Бельгию.

Отметим, что 10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы, уже четвертые за четыре года. На предыдущих выборах в апреле победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента, но не смогла сформировать коалицию.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100