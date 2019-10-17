У "Слуги народа" будет спецзаседание фракции о войне и переговорах, - Арахамия

Об этом журналистам в кулуарах Рады рассказал глава фракции Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Думаю, через неделю мы будем это планировать", - уточнил глава фракции СН Давид Арахамия, когда именно состоится такое собрание народных депутатов

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"Его нельзя обсуждать, этот вопрос, фрагментарно. Там очень большое количество нюансов", - отметил нардеп.

По словам Арахамии, на это заседание планируют пригласить министра иностранных дел Вадима Пристайко и нескольких представителей Украины в минской переговорной группе.