Рада сегодня рассмотрит законопроекты об обличителях коррупции и совершенствовании деятельности ГБР

Так, первым вопросом в четверг планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта № 1010 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" в отношении обличителей коррупции". Документ, в частности, предлагает дополнить закон "О предупреждении коррупции" статьей "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, сообщивший о коррупционном преступлении, денежный размер которого в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления.

Законопроект № 2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований" запланирован к рассмотрению в первом чтении, этот вопрос стоит седьмым вопросом в повестке дня.

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Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект № 1081, предусматривающий создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства, № 1061 - относительно управления безопасностью автомобильных дорог.

К рассмотрению во втором чтении также планируются законопроекты № 1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат" и № 1230 о внесении изменений в Таможенный кодекс по защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Среди прочего, парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект № 1036-1 о внесении депутатских запросов, которым предусматривается, что на одной пленарной неделе один народный депутат может внести не более двух депутатских запросов, а также проект закона № 1044-1 о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом.

Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении двух законопроектов № 1152 и № 1152-1 об усилении ответственности за закупку за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарственных средств, № 2161 - "О внесении изменений в Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы Украины".

Депутаты также планируют ратифицировать Соглашение между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), а также в связи с этим внести изменения в некоторые законы.

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Планируется также принять проект постановления № 2152 о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о соблюдении требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечении противодействия информационному влиянию РФ.