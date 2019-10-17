Чернышов об обещании Кравцова обеспечить доступ к сети Wi-Fi в поездах: Либо популизм, либо "схема", где кто-то спилит денег

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В своем посте Чернышов напомнил об обещании главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова обеспечить доступ к сети Wi-Fi в поездах Интерсити в следующем году. При этом Кравцов отмечал, что после реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, "Укрзализныця" планирует по подобной модели запустить его в поездах Интерсити в течение 2020 года. Среди механизмов запуска Wi-Fi в поездах Кравцов называл инвестиции собственных средств, отмечая, что это убыточный вариант, а также запуск частного инвестора, который будет зарабатывать на рекламе, на доступе. Однако, по славам главы УЗ, первый вариант воплотить в жизнь не получилось и сейчас будут пробовать второй.

Так, комментируя инициативы главы "Укрзализныци", Чернышов сообщил, что если "поезд едет там, где нет хорошего покрытия мобильным интернетом, то можно поставить в вагоне любое оборудование, которое раздает WIFI, однако Интернета в вагоне все равно не будет, потому что чтобы раздать WIFI - надо откуда-то сигнал взять, а взять неоткуда".

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По его словам, это происходит потому, что государство до сих пор не смогло договориться с мобильными операторами (и с военными!) о реформе частот 900 МГц: "Это то, что совсем просто разрулить - но не смогли. Если бы, например, CDMA технологию (которая создаёт существенные помехи мобильным операторам в Украине и соседним странам ЕС) отключили, то сейчас бы вообще не было сложностей с перераспределением частот в 900-м диапазоне. CDMA в Украине сейчас - это Интертелеком. Наверное, у него примерно 300 тыс абонентов сейчас. (У Лайфселла - самого маленького из "большой тройки" - примерно 7 миллионов), а частоты 800 и 700 - на которых во всем мире существует быстрый Интернет как раз для сел, дорог и ж/д - там вообще конь не валялся еще".

"И как же нам понимать цитату БИГ БОССА "Укрзализныци"? Для меня все это пока что выглядит или популистскими обещаниями - за которые кто-то другой когда-то будет отвечать. Либо просто "схемой", где кто-то спилит денег, но ничего не построит. Было бы хорошо если бы СЕО "Укрзализныци" это все объяснили", - написал Чернышов.

"Еще, кстати, было бы здорово если бы рассказали ему что нет окупаемых сетей WIFI от рекламы. Либо плата за доступ - что уже почти везде умерло, либо, как везде в мире - доступ в мобильный интернет через свой тарифный план. Это, кстати, большой привет и создателям "Державы в смартфоне". Держава может быть и зайдет в смартфон - но как только тот смартфон поедет на поезде (или на машине между городами) то Держава его сразу же покинет", - резюмировал экс-гендиректор "Киевстара".



