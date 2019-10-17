В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать государственный язык

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Целью обучения является улучшение знания эстонского языка и тем самым содействие лучшей интеграции в эстонское общество, а также укрепление позиций военнослужащих в Силах обороны", - рассказал в четверг Эстонскому телевидению начальник пресс-службы Сил обороны майор Арво Йыесалу (Arvo Jaesalu).

По его словам, для части солдат недостаточное владение эстонским языком является проблемой, так как их подготовка, в частности, обучение вождению автотранспорта, ведется на эстонском языке.

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Курсы эстонского языка проводятся в Силах обороны с 2016 года, но велись на добровольной основе. В этом году обязательное обучение должны пройти около 310 солдат из примерно трех с половиной тысяч срочных военнослужащих.

Занятия проводят два раза в неделю профессиональные преподаватели в свободное от солдатской службы время.