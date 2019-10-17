Трех дипломатов США в РФ сняли с поезда недалеко от полигона под Северодвинском, где в августе произошел взрыв

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс"

Информированный источник сообщил в среду, что трое сотрудников американского посольства были в понедельник сняты с поезда Ненокса - Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения. По его словам, это были военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также военный атташе Данн.

Как отметил источник, американские дипломаты во время поездки по Архангельской области несколько раз пересаживались с поезда на поезд, после чего были остановлены в Северодвинске.

Ранее в посольстве США в Москве сообщили, что снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, о которой было уведомлено Минобороны РФ. В МИД РФ подтвердили, что сотрудники дипмиссии уведомили Минобороны РФ о поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается расширить ядерный арсенал для борьбы с США, - глава Пентагона Эспер о взрыве на полигоне под Северодвинском

Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв.

10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.