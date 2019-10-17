День за два: Разумков отчитался о 50 днях новой Рады. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, данный видеоролик спикер ВР выложил на своей странице в Facebook.

"День за два: первые 50 дней работы Верховной Рады Украины", - написал Разумков.

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"Итоги работы подбиваются после 100 дней, но ВР IX созыва живет в так называемом турбо-режиме. У нас фактически день за два. Поэтому и итоги работы мы подбиваем в два раза быстрее", - сказал Разумков.

Он отметил, что с первого дня работы ВР взяла достаточно неплохой темп.

В видеоролике перечислены основные законопроекты, принятые новой Радой.

Так, 3 сентября состоялось голосование о снятии депутатской неприкосновенности ("за" проголосовали 373 нардепа) и в КС был направлен закон о внесении изменений в Конституцию об уменьшении количества депутатов ВР до 300 человек, 10 сентября - принят закон о процедуре импичмента президента Украины ("за" 245 голосов), 12 сентября была упрощена процедура таможенного контроля, 18 сентября была разблокирована работа Антикоррупционного суда Украины, 19 сентября - упрощена процедура назначения и увольнения чиновников.

"Многие называют работу ВР революционной, но для нас это не революция, а эволюция. Это нормальное развитие как парламента, так и государства. Мы это обещали, и именно это мы сегодня делаем", - сказал Разумков.

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Также спикер подчеркнул, что первый месяц работы ВР, что такая работа парламента нравится не всем, а именно тем, кто привык, что парламент "мертвый" и не работает, что в нем можно создавать "схемы": "Такого больше не будет. Украинский парламент будет работать на украинский народ и именно этого ждут от нас люди, и именно это вдохновляет нас работать, иногда и круглосуточно".

Также в ролике приводится некоторая статистика работы ВР. Так, за первые 50 дней парламентом было рассмотрено 209 законопроектов, принято в целом - 56, принято в 1-2 чтениях - 16. Кроме того отмечается, что по опросам общественного мнения 45% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, уровень доверия к спикеру парламента - 54%.

"За этот промежуток времени было сделано так много, но было сделано еще так мало. Мы должны выполнить те обещания, которые давали обществу, нашим избирателям и людям, которые нас поддержали во время избирательной кампании. И, я уверен, что мы сможем изменить это государство, чтобы оно было комфортным, и в нем была качественная жизнь для нас и для наших с вами детей, для нашего будущего. Но я убежден, что мы сможем сделать это только вместе", - подытожил Разумков.

Напомним Рада IX созыва начала свою работу 29 августа. Президент Украины Владимир Зеленский распустил прежний созыв, а 21 июля состоялись досрочные парламентские выборы по итогам которых победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия "Слуга народа" - 43,16%.