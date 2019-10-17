Строительство в Украине хороших дорог даст стране 8 важных преимуществ, - Голик

"Украина занимает 132 место в мире по уровню развития автомобильных дорог. Средняя скорость движения на автодорогах Украины соответственно в 2-3 раза ниже, чем в западноевропейских странах. Кроме того, более 9 600 мостов по техническим параметрам не соответствуют требованиям современных норм и фактической нагрузке, 1 923 моста требуют срочного ремонта, а 86 мостов находят в аварийном неработоспособном состоянии. Одним словом – беда", - пишет в своей авторской колонке на сайте Цензор.НЕТ Голик.

По его мнению, строительство хороших дорог даст Украине ряд преимущества. Среди них он выделил 8 основных.

"Бизнес станет эффективнее. Скорость и качество перевозки, скорость оборота товаров и денег, снижение амортизации транспорта и порчи товара, снижение себестоимости перевозок - это все повышает эффективность бизнеса, особенно ориентированного на перевозки", - назвал первую причину советник премьера.

Он также считает, что с появлением качественных дорог инвестиции будут равномерно распределяться по стране, а сельские территории и маленькие города получат импульс развития.

"Во-первых, дорога, проходящая через село или маленький город - источник доходов. Заправки, гостиницы, придорожные ресторанчики, станции обслуживания грузовиков и легковых автомобилей - это первое, что приходит на ум. Во-вторых, дорога - это ключевое инвестиционное преимущество. Центры переработки агропродукции. Малые производства. Иногда - добывающие и перерабатывающие предприятия", - считает Голик.

Появление хороших дорог будет способствовать развитию внутреннему туризму, а, кроме того, они "отлично сшивают страну, объединяют ее культурно и личностно".

"Качественные дорожные сети вокруг больших городов позволяют формироваться городским агломерациям и упрощают внутри региональную миграцию людей. На месте Киева и его пригородов, на месте агломераций Днепра и Запорожья, Одессы, Львова, Харькова мы получаем единые крупные экономические центры, привлекательные для жизни и инвестиций", - уверен Голик.

По мнению советника главы правительства, "сама по себе правильно организованная дорожная отрасль, где доминируют качественный капитальный ремонт и строительство новых дорог по современным технологиям - перспективная отрасль, которая создает десятки тысяч рабочих мест", а также является источником налоговых поступлений. Кроме того, Голик отмечает, что уже сейчас "транспортная отрасль увеличивается в объемах и эффективности, а это уже - сотни тысяч рабочих мест".

Как сообщал Юрий Голик ранее, менее чем за три месяца был завершен ремонт трассы Запорожье – Мариуполь. "Мы начали делать ее в июле, а уже в сентябре эта трасса была готова вся "по асфальту". В октябре на ней будет вся разметка, знаки, барьерка и прочие нюансы. И это кардинально изменит качество жизни десятков тысяч людей".