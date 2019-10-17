"Монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов", - заявление четырех экс-комбатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, которое подписали:

Игорь Лапин "Зола" - командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014 года, народный депутат ВР VIII созыва.

Андрей Тетерук - полковник, командир добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" ГУ МВД Украины в Киевской области 2014 года, народный депутат ВР VIII созыва.

Юрий Береза ​​- командир полка специального назначения "Днепр-1" 2014 года, народный депутат ВР VIII созыва.

Михаил Бондарь - командир отдела 1-го батальона оперативного назначения Национальной Гвардии Украины имени генерала Кульчицкого 2014 года, народный депутат VIII и IX созывов.

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Приводим текст заявления полностью.

"Как свидетельствуют последние события, монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов.

После Революции Достоинства один из главных юристов Януковича, испугавшись народного гнева, был вынужден бежать за границу. Сегодня он снова восстанавливает ручное управление правоохранительными органами и судами для мести и расправы над теми, из-за кого вынужден был скрываться.

Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что публично анонсированные им репрессивные меры буквально сразу воплощаются в реальные уголовные дела.

По такому сценарию было анонсировано открытие уголовных дел против Александра Турчинова, уже открыто уголовное производство против коменданта Майдана Андрея Парубия, возобновлено закрытое ранее дело против экс-руководителя оборонного комитета Сергея Пашинского, которого на днях за защиту себя и жены от нападавшего через суд бросили за решетку.

Это является грубой расправой, которая не имеет ничего общего ни с законом, ни с правосудием в принципе.

Интеграция во власть бывших приспешников пророссийского режима Януковича несет разрушительную угрозу для Украины, которая платит жизнью и кровью своих солдат за то, чтобы не пустить путинскую сволочь на украинскую землю. А между тем агрессор приходит в наше государство, становясь частью власти, устанавливая контроль над целыми сферами жизни страны.

Политикам, журналистам, всей общественности известно, что именно благодаря связям с Богданом, Портнов сегодня имеет возможность управлять судами и осуществлять расправы.

Мы призываем Президента Украины, в руках которого сегодня сосредоточена вся полнота власти в государстве, обратить внимание на то, что его подопечные на ключевых должностях на Банковой вручили ключи от судебной системы юристу Януковича, что ГБР находится под ручным управлением Портнова.

Уверены в том, что в интересах государства и Президента прекратить практику заказных уголовных преследований украинских патриотов, в том числе и нашего коллеги Сергея Пашинского".

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.



Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Кроме того, по словам адвоката Сергея Пашинского, решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно неправомерным.

"Решение является таким, которое преследует нелегитимную цель. Суд принял решение без наличия обоснованного подозрения и при отсутствии каких-либо доказательств наличия рисков", - заявил адвокат Андрей Федур.

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Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".

Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.