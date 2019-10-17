"Каждый судья, вынося решение, будет смотреть, а нет ли предприятий, связанных с Офисом Президента", - Власенко о реформе судов от Зеленского

Сергей Власенко считает, что этот законопроект на самом деле дублирует все попытки предыдущей власти узурпировать суды. В частности, по словам народного избранника, такие законы принимали и при Януковиче, так же "реформировал" суды и Порошенко.



"То есть речь не идет о том, чтобы создать честный и справедливый суд, который бы выносил честные и справедливые решения, и чтобы эти судьи были независимыми. Речь идет о другом, о том, чтобы получить контроль над судебной системой", - возмутился Сергей Власенко.



Юрист пояснил, что для того, чтобы взять под контроль суды, в законе предусмотрели 3 части. Часть первая, по словам Власенко, разработана для того, чтобы подвесить на крючок Верховный Суд. Ведь в этой части предлагается уволить 100 судей из 200, при этом, нардеп отметил, не указывается по каким принципам и каких именно судей будут увольнять. Второе, что хотят сделать - это освободить всех действующих членов ВККС и ВСП (органов, осуществляющих надзор за судебной ветвью власти), то есть освободить от чужих и назначить своих по упрощенным процедурам, отметил Власенко. И добавил, что третья часть, это упрощение процедуры привлечения судей к ответственности, не имеет целью очистки судебной власти.



"Это не означает, что нечестных судей будут привлекать к ответственности, а честных - нет. Это будет означать, что каждый судья, вынося решение, будет смотреть, а нет ли предприятий, связанных с администрацией президента", - отметил Сергей Власенко.