ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Прямого".
17 сентября в блоге на Цензор.НЕТ Андрей Дзиндзя опубликовал скриншоты якобы переписки между Портновым и Божко, в которых бывший замглавы администрации Януковича угрожал прокурору "вы..ать в рот" и "превратить в кусок говна".
Недовольство Портнова вызвало то, что прокурор долгое время отказывался закрывать уголовное производство против него. В итоге дело было закрыто прокурором только в начале сентября.
"Здравствуйте. Я вижу, вы слишком активны. Воспитательные мероприятия придется осуществить. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов", - говорилось в сообщении.
Прокурор ГПУ Александр Божко прокомментировал это следующим образом: "Учитывая опасения за безопасность своей семьи, скажу так, что номер телефона, с которого действительно поступили угрозы мне и что есть в средствах массовой информации, поступившие с номера телефона, который, согласно СМИ, например сайт "Миротворец", персональная страница Портнова Андрея Владимировича, согласно информации на этих сайтах в частности, - это пользовался этим телефоном Портнов. Возможно, и в настоящее время пользуется".
Божко написал заявление в ГПУ о том, что ему угрожают. Дело передали в Государственное бюро расследований. И ГБР якобы начало расследовать угрозы Портнова в адрес прокурора Божко.
Однако, как считает народный депутат восьмого созыва Татьяна Чорновол, дело ГБР "похоронило". Она объясняет свое предположение тем, что для того, чтобы начать досудебное расследование, у Портнова минимум должны изъять телефон, с которого он, вероятно, посылал угрозы. По процедуре, на это сначала нужно разрешение суда. Если бы такое существовало, решение оставалось бы в Едином реестре судебных решений, но оно отсутствует.
"Это означает, что следствие просто не делает те шаги, которые просто должны были бы сделать. Зато появилось дело против самого Александра Божко. Портнов решил отомстить и засадить непослушного прокурора в тюрьму", - заявила Чорновол.
Она отметила, что Божко – это тот прокурор, который расследовал дела Портнова предыдущие пять лет. Он был прокурором в трех делах.
Досудебное расследование против самого Божко - в активной фазе. Его уже допрашивали. На допросе присутствовал сам Портнов и его одиозный адвокат Таранов.
"Я думаю, что нужно исходить именно из содержания самих угроз. Поскольку, если посмотреть угрозы от 3 апреля, то там было сказано, что мне нужно собираться потихоньку в тюрьму", – сказал Божко.
Также отмечается, что прокурор Божко расследовал дело премьер-министра Украины времен Януковича - Николая Азарова. Дело готово к передаче в суд. Суть дела – по версии следствия, Азаров получил взятку в размере 17 млн евро от Андрея Клюева за назначение первым вице-премьер-министром Украины.
В рамках этого дела прокурор Божко в августе текущего года арестовал недвижимость и счета Азарова. После этого Божко отстранили от дела.
Чорновол допускает, что дело против Портнова Божко и отстранения последнего от досудебного расследования по Азарову – составляющие одной цепи, где единым знаменателем является нынешний глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который ранее работал в правительстве Азарова и является другом Андрея Портнова.