Закон об обличителях создан для того, чтобы защитить людей, которые работают в системе и боятся сообщать о коррупции, - Устинова

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента.

"Человек, который сообщает, который затем становится обличителем и получает статус, это лицо, а не просто аноним. Для того, чтобы получить статус обличителя - должно быть решение и НАПК, и суда. Поэтому мы не можем говорить, что все будут спамить и эти люди имеют какую-то выгоду", - рассказала Устинова.

"Весь закон об обличителях говорит, чтобы защитить людей, которые сейчас работают в системе, чтобы они не боялись приходить сообщать о коррупции, преступлениях, которые совершаются внутри. Закон будет защищать лишь тех людей, которые это сделали. Мы не говорим о том, что сейчас все бабушки, или анонимы, как вы говорите, которые звонят на горячую линию и что-то говорят, будут защищены этим законом", - добавила нардеп.

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Она рассказала, что НАПК должно разработать целую систему, как работать с анонимами. Устинова также отметила, что НАПК не является правоохранительным органом и не может расследовать производства по коррупции. Агентство будет передавать информацию в правоохранительный орган по подследственности. По словам нардепа, дело может расследовать НАБУ, ГБР или СБУ.

"НАПК должно получить информацию, проанализировать ее, посмотреть, есть ли вообще основание считать, что этот человек может быть реально обличителем. НАПК потом будет фактически заниматься тем, что будет вести этого человека, но само уголовное дело будут расследовать правоохранительные органы", - отметила Устинова.

Как сообщалось, парламент принял во втором чтении проект закона №1010 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" про обличителей коррупции.