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17.10.19 13:50

Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре

Реконструкция аэропорта Днепра – персональное обещание горожанам уже от новых властей страны. Поэтому Верховная Рада должна поддержать выделение миллиарда гривен на обновление аэропорта. Как известно, Бюджетный комитет отдельной строкой внес эту сумму в проект государственной сметы на следующий год.

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"Будем надеяться, что правительство и остальные ответственные, которые бесконечно отводят глаза и делают вид, что проблемы не существует, наконец поймут: аэропорт в Днепре – это персональное обещание моим землякам уже новой власти", – отметил Борис Филатов.

Глава города также поблагодарил депутатов-мажоритарщиков от Днепра и выразил надежду, что народным избранникам удастся добиться также положительных результатов голосования в Верховной Раде за выделение средств на обновление аэропорта, пишет VGORODE.UA

Мэр Днепра отметил, что вопрос аэропорта стал непростым для его взаимоотношений с государственными политиками.

Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре 01
Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре 02

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