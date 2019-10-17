Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре

"Будем надеяться, что правительство и остальные ответственные, которые бесконечно отводят глаза и делают вид, что проблемы не существует, наконец поймут: аэропорт в Днепре – это персональное обещание моим землякам уже новой власти", – отметил Борис Филатов.

Глава города также поблагодарил депутатов-мажоритарщиков от Днепра и выразил надежду, что народным избранникам удастся добиться также положительных результатов голосования в Верховной Раде за выделение средств на обновление аэропорта, пишет VGORODE.UA

Мэр Днепра отметил, что вопрос аэропорта стал непростым для его взаимоотношений с государственными политиками.



