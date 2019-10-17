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17.10.19 13:57

Россия отправила на оккупированный Донбасс 87-й "гумконвой", состоящий из 36 грузовиков, - Госпогранслужба

Через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 6:50 до 7:55 в четверг, 17 октября, на территорию Украины проследовал из России так называемый гумконвой. Две колонны в составе 36 грузовиков украинская межведомственная группа смогла осмотреть только визуально, без выполнения контрольных функций.

гумконвой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету это уже восемьдесят седьмой. Поскольку перемещение так называемого гумконвоя происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Всего с 6:50 до 7:55 17 октября через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовали две колонны так называемого гумконвоя в составе 36 грузовых автомобилей", - сообщил Демченко.

По его словам, в грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

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Кроме того, загруженность транспортных средств составила около 70%, сообщил пресс-секретарь.

Как известно, начиная с 2014 года, начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

В то же время МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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