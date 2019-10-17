Баканов передал в ГБР материалы внутренней проверки сотрудников СБУ: "Все должны осознать неотвратимость наказания и равенство перед законом"

Об этом сообщил пресс-центр СБУ со ссылкой на заявление главы ведомства Ивана Баканова, информирует Цензор.НЕТ.

"Я инициировал аудит, чтобы выявить механизмы коррупции в Службе. Уже действующий закон дает нам возможность не ждать начала реформы, а эффективно очищать собственные ряды. Все должны понять неотвратимость наказания, осознать равенство перед законом", - отметил Баканов.

Так, установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение досмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований.

В Национальное агентство предотвращения коррупции переданы материалы против двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и "подрабатывали" по совместительству.

Смотрите также: Контрразведка СБУ задержала террориста из батальона "Заря" при пересечении линии разграничения. ФОТО

В СБУ также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья. Уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы также будут переданы в ГБР.

Всего в Службе безопасности провели 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых в отношении 55 человек приняты меры. Несколько сотрудников СБУ, в том числе высокопоставленных, находятся под следствием.